مدحت صالح والعالم علمين والشركة المتحدة على قائمة تريندات «تويتر»

احتل حفل الفنان مدحت صالح في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين» قائمة الأكثر تداولًا وانتشارًا «التريند» عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

مدحت صالح والعلمين والمتحدة على قمة الأكثر انتشارا

واحتلت عدة وسوم قائمة الأكثر انتشارًا وتداولًا، في مقدمتها الفنان مدحت صالح ثم هاشتاج العالم علمين ثم اسم الشركة المتحدة التي نظمت الحفل، والتي سبق أن أعلنت التبرع عن أرباح هذه الحفلات لمبادرة حياة كريمة.

يعد اليوم هو الأول ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذي سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

موعد انتهاء مهرجان العلمين الجديدة

وانطلق مهرجان العلمين منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والاجتماعية في مختلف المجالات.