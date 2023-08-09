الأمن يداهم مصنع إعادة تدوير مخلفات طبية خطرة في أكتوبر

تمكنت حملة أمنية بأكتوبر من مداهمة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحملة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مصنع عشوائى (غير مرخص) بتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع، كما عثر بداخل المصنع على (1,5طن نفايات طبية خطرة عبارة عن "جراكن غسيل كلوى , عبوات أدوية فارغة ومستهلكة , جراكن مواد كيماوية وأثينول طبى , أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية - 3 طن مخلفات بلاستيكية خطرة - 40 طن منتج نهائى عبارة عن خام البلاستيك "خرز" معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة بدون موافقة بيئية وبدون تراخيص من الجهات المعنية - 2خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك).

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.