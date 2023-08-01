حبس متهم بسرقة صيدلية في التبين.. اعرف العقوبة القانونية

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، باستخدام «زردية» بدائرة قسم شرطة التبين، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

سرقة صيدلية بالتبين

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين جنوب القاهرة، من ضبط شاب مقيم بدائرة قسم شرطة التبين لسرقته إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، باستخدام «زردية» جرى ضبطها، وبحوزته كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بمزاوله نشاطًا إجراميًا، تخصص في سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإرشاده جرى ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تعرف على عقوبة السرقة

وشرح المحامي تامر الشايب، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.