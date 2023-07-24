الأمن العام: ضبط ‏100 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 102488 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 35820 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1832 مخالفة السير دون تراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائي، و21 مخالفة شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.