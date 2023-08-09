الخشت يكلف عميد «طب قصر العيني» الجديد بمنح الأولوية لتطوير «الفرنساوي»

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى الدكتور حسام صلاح، على صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات التابعة لها، والنهوض بها تعليميا وإداريا وبحثيا، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.

توجيه الشكر للقائم بأعمال عميد الكلية

وأعرب الخشت، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن تقديره للدكتورة منال المصري، القائم بأعمال عميد الكلية، عن جهودها الطيبة خلال الفترة السابقة، كما كلف عميد الكلية الجديد بتنفيذ عدة مهام، بينها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكل قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات.

الأولوية لتطوير مستشفى «الفرنساوي»

وطالب صلاح بمنح الأولوية العاجلة للنهوض بمستشفى قصر العيني «الفرنساوي»، وتنفيذ مشروع تطويره بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فيه، والإسراع في استكمال وإنهاء الملفات العالقة في المستشفيات، والتوسع في الاتفاق على درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.