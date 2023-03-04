مد اتفاقية تفاهم بين طب قصر العيني و«جرايسفالد الألمانية» لتدريب أطباء المخ والأعصاب

وقعت كلية الطب قصر العيني بروتوكولا لمد التفاهم مع كلية الطب جامعة جرايسفالد الألمانية؛ لاستكمال تدريب الأطباء خاصة في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

توقيع الاتفاقية منذ 9 سنوات

والاتفاقية بين الجامعتين قائمة منذ 9 سنوات وساهمت في تدريب ما يقارب الـ100 طبيب مصري معظمهم عاملين في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

زمالة مناظير جراحة المخ والأعصاب

وبحسب الدكتور إيهاب الرفاعي منسق الاتفاقية بين الجامعتين قد نشأ عن هذه الاتفاقية زمالة مناظير جراحة المخ والأعصاب التي تعتمد على نظام التعليم المدمج وتم الاعتراف بها من قبل نقابة الأطباء المصرية.

وأشار إلى أن احتفال مد الاتفاقية حضره الدكتور محمد حسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور كارلهانز أندليش عميد كلية طب جامعة جرايسفالد بألمانيا والدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب جامعة القاهرة والمشرفين على الاتفاقية ممثلا للجانب المصري الدكتور أحمد زهدي، وعن الجانب الألماني الدكتور هنري شرودر، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى جامعة جرايسفالد، ويعد بحسب مجلة Focus واحدا من بين أفضل الخبراء الألمان المتخصصين في علاج أورام الدماغ.

ويعتبر مستشفى جامعة جرايسفالد من أقدم المؤسسات الطبية في ألمانيا، ويمتلك سمعة ممتازة في مجال الطب.

وحضر الحفل أيضا الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني التي أكدت دعم المستشفى لتدريب الأطباء ولاستكمال الإكلينيكية في إطار الاتفاقية.