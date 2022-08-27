«عميد طب قصر العيني»: أجرينا 14 عملية بالمجان باستخدام الروبوت الجراحي

قالت الدكتورة منال المصري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات القصر العيني، إن الحصول على روبوت جراحي بمستشفيات جامعة القاهرة، وسيلة لاستئصال الأورام في التوقيت الحرج، ما يعطي رؤية ثلاثية الأبعاد للأطباء الجراحين بصورة أنقى 20 مرة من أجل الوصول إلى المناطق التي لا يستطيع الطبيب الوصول إليها: «ده بيدي فرصة للنجاح، ويقلل فترة الاستشفاء بعد العملية».

المصري: الروبوت الجراحي الجديد يستطيع استئصال الأورام بالمناطق الدقيقة

وأضافت «المصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الروبوت الجراحي الجديد يستطيع استئصال الأورام من الأماكن الدقيقة، وسيجري الاعتماد عليه في إزالة أورام الكلى والبروستاتا والكلي والقولون، وبعض الجراحات التجميلية بمنطقة الحوض.

المصري: دربنا 16 طبيبا بمختلف القطاعات حول الروبوت الجديد

واستطردت: «تم تدريب 16 طبيبا بمختلف القطاعات الطبية للعمل عبر هذا الروبوت، وتم دخوله العمل في شهر يوليو الماضي، وبه جرى إجراء عمليات لـ14 حالة منذ دخوله الخدمة وحتى الآن، وتلك العمليات تجرى بالمجان».

ويعد استخدام الجهاز أحد محاور التطوير ضمن سياسة التحول لجامعات الجيل الرابع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب، كما يمكن استخدامه في العمليات الجراحية الصعبة، وعمليات الأورام التي تعتبر من أصعب العمليات.

وأصبحت العمليات الصعبة عمليات سهلة بفضل استخدام الروبوت، وهو الروبوت الذي يستخدمه الجراح أثناء إجراء الجراحة ويظهر مهارات الجراح بشكل أكبر، ويكبر الجرح 5 أضعاف ويحول الصورة لتقنية ثلاثي الأبعاد «3D».