«حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيف في القليوبية.. 7 آلاف فرصة عمل في انتظارك

أعلنت محافظة القليوبية تنظيم مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيفي للشباب، بمقر نادي سيتي كلوب بنها في الفترة من 20 وحتى 21 أغسطس 2023.

خريطة ملتقي توظيف القليوبية وحياة وكريمة

أوضحت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» أن ملتقى التوظيف يأتي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ويوفر 7 آلاف فرصة عمل في التخصصات التالية:

- تمويل ومالي

- الخدمات المتكاملة وإدارة المنشآت

- توزيع الأغذية والمشروبات

- أمن وحراسة

- خدمات التصنيع

اضاف البيان أنه يجرى توفير كشك خاص باستقبال كل طلبات التوظيف مهما كان التخصص، وتوفير وظائف لهم خلال مدة محددة.

وظائف مؤسسة عمال مصر

وفيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنية يجرى توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية، كما يخصص كشك للمجلس القومي للمرأة لتلقي طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس، وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي، وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.

من ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الملتقى يعد فرصة حقيقية للشباب لتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتتوافق مع احتياجتهم، وفرصة حقيقية أيضا لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة.