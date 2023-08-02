وظائف خالية للمهندسين في القليوبية.. إليك التخصصات والشروط المطلوبة

تبدأ محافظة القليوبية اعتبارا من غد في تلقي طلبات الراغبين في وظائف المهندسين الجديدة التي أعلنت عنها المحافظة لطلب تعيين 119 مهندسا بالأجر اليومي للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة بالمحافظة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المهندسين الجديدة بمحافظة القليوبية والأوراق المطلوبة ومواعيد التقدم والتخصصات المطلوبة وشروط وأوراق الالتحاق بالوظائف عن طريق الأجر اليومي

تخصصات وظائف المهندسين الجديدة بالقليوبية

أوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية أن وظائف المهندسين الجدد بالأجر اليومي تشمل 119 وظيفة لمهندسين من خريجي كليات الهندسة والزراعة وفق التخصصات التالية :

14 مهندس بكالوريوس هندسة قسم عمارة

41 مهندس بكالوريوس هندسة قسم مدني

2 مهندس بكالوريوس هندسة قسم مساحة

18 مهندس بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني

10 مهندسين بكالوريوس هندسة قسم طرق

13 مهندس بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا

13 مهندس بكالوريوس هندسة قسم كهرباء

1 مهندس شبكات IT

1 مهندس امن ومعلومات

1 مهندس صيانة اجهزة حاسب الي وطابعات

1 مهندس برمجة

2 جرافيك من حملة بكالوريوس بكالوريوس هندسة حسابات ونظم او هندسة الكترونيات واتصالات بالاضافة الى خبرة ودورة تدريبية فى التخصص

2 بكالوريوس زراعة تنسيق حدائق ونباتات زينة

شروط وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

وحدد بيان محافظة القليوبية شروط وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية:

- ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم

- الأولوية في الاختيار لقاطني محافظة القليوبية

- العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ويجوز اعادة التوزيع دون المطالبة بزيادة اية اعباء مالية

ضوابط اختيار المتقدمين في وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

أوضح بيان محافظة القليوبية أن ضوابط اختيار المتقدمين في وظائف المهندسين الجدد ستكون حسب أعلي الدرجات فى الاختبارات

المستندات اللازمة للتقدم لوظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

- تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات

- طلب التقديم

- شهادة المؤهل

- شهادة تادية الخدمة العسكرية

- الكارنية الصادر من نقابة المهندسين

- صورة بطاقة الرقم القومي

- شهادة ميلاد مميكنة

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادات الخبرة إن وجدت

يتم تقديم صور المستندات المشار إليها والأصل في حالة الاختيار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقا وان يتم بدء التقديم اعتبارا من غد ولمدة 10 أيام بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة على أن يتم تقديم الطلب بشخص المتقدم وغير مسموح بقبول أي طلبات قبل موعد التقديم غدا أو بعد انتهاء مواعيد التقديم في غضون 10 أيام كما لا تقبل الطلبات التي ترسل عن طريق البريد.