وظائف قيادية جديدة بـ«تعليم القليوبية».. إليك التخصصات والشروط

تواصل مديرية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بالوظائف القيادية ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2023 من خلال بوابة الوظائف الحكومية طبقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية 428 لسنة 2023 وتعديلاتها والقوانين واللوائح والقرارت الوزارية المنظمة.

تستعرض «الوطن» وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023 بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لوظائف القيادات والوظائف الإشرافية بالمديرية ومواعيد غلق باب تلقي الطلبات والشروط اللازمة للتقديم.

خريطة وظائف إعلان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

كشفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن» عن طبيعة الوظائف المطلوبة ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2023 علي بوابة الوظائف الحكومية.

- وظيفة مدير إدارة تعليمية.

- وظيفة وكيل إدارة تعليمية.

- وظائف التعليم العام وهي:

موجه عام

موجه أول

موجه

مدير مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوى ورسمي لغات وتربية خاصة.

وكيل مدرسة رسمي لغات وتربية خاصة.

- وظائف التعليم الفني وتضم

موجه عام

موجه أول

مدير مدرسة فنية تجاري وفندقي وصناعي وزراعي

وكيل مدرسة فنية تجاري وفندقي وصناعي وزراعي

مواعيد غلق باب التقديم لوظائف تعليم مديرية التربية والتعليم

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن باب تلقي الطلبات للراغبين في التقدم لوظائف مديرية التربية والتعليم الجديدة بالقليوبية حتى 19 أغسطس الجاري مشيرة إلى أنه على راغبى شغل تلك الوظائف الاطلاع على اشتراطات شغلها وبيان المستندات المطلوبة ومواعيد المقابلات على الموقع الإلكتروني للجهاز المركز للتنظيم والإدارة والموقع الإلكتروني للمديرية ولوحة الإعلانات بديوان المديرية والإدارات التابعة.

وظيفة مدير إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أنه ضمن الوظائف المطلوبة مدير إدارة تعليمية بالمستوى الوظيفي مدير إدارة تعليمية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وذلك بموازنة الوظائف الإشرافية بديوان الإدارات التعليمية بجميع مستوياتها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بجميع مستوياتها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

كشفت وكيل وزارة التعليم عن أن هذه الوظيفة تقع على قمة الإدارة التعليمية بجميع المستويات ومن مهامها الإشراف والتنسيق والتوجيه علي تنفيذ أعمال البرامج والأنشطة التعليمية ومتابعتها بالإدارة التعليمية مشيرة إلى أن المهارات الأساسية لوظيفة مدير إدارة تعليمية تضمن اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالإضافة إلى المهارات الفنية في علوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

أضافت أن سنوات الخبرة لوظيفة مدير إدارة تعليمية تضمن قضاء مدة أقدمية سنتين في وظيفة معلم أول أ على الأقل أو ما يقابلها والحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى ويستمر تلقي الطلبات حتى 19 أغسطس الجاري مشيرة إلى أن عدد الوظائف المطلوبة لمدير إدارة تعليمية 10 وظائف وجرى فتح باب التقدم للوظيفة بإدارة تنسيق الخدمات التعليمية والأنشطة التربوية بديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

المستندات المطلوبة لوظيفة مدير إدارة تعليمية بتعليم القليوبية

- نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة.

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- أصل شهادة صلاحية التنمية المهنية الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط تكون سارية وغير منتهية.

- إفادة من الشئون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التاديبية والجنائية.

- بيان حالة إلكتروني حديث موضح به موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

- تقارير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم التقارير بتقرير الكفاية خلال عامين.

- صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية للتطوير العملية التعليمية.

- إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم إليها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

- يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادات تقدير أو دورات تدريبية.

- ارفاق عدد 10 نسخ ضوئية من البنود 1 و2 و8 مع الملف.