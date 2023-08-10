معرض كتب مدرسية خارجية مجانا لأهالي الجمرك بالإسكندرية.. «كلنا سند لبعض»

مبادرة أهلية أطلقتها مجموعة من شباب وأهالي حي الجمرك بالإسكندرية، تزامناً مع اقتراب دخول المدارس وبدء العام الدراسي الجديد 2024-2023، حيث جمعوا كمية كبيرة من الكتب الخارجية المدرسية لإقامة معرض مجاني للطلبة كمشاركة منهم في تخفيف العبء عن أولياء الأمور وأطلقوا على المعرض عنوان «كلنا سند لبعض» ويقام المعرض اليوم الخميس من 3 عصراً حتى 8 مساء ولمدة يوم واحد.

كلنا سند لبعض

يقول سامح دريم، أحد أصحاب فكرة إطلاق المبادرة لـ«الوطن»، إن هدف المعرض الخيري المجاني هو المشاركة المجتمعية وأن نكون سندا للمحتاجين لأن متطلبات المدارس كثيرة على بعض أولياء الأمور، ونحن في حي الجمرك أسرة واحدة وسند لبعض، ويضيف عيد فتحي «نحن أطلقنا فكرة المعرض وشارك معنا كثيرون بتقديم الكتب الخارجية المدرسية والتي يحتاجها الطلبة في كل مراحل التعليم وسيقام المعرض اليوم الخميس 20223/8/10 بشارع البحرية حي الجمرك».

نتمنى نشر الفكرة

وأوضح أحمد الأفندي، أحد المشاركين بالمعرض: «أطلقنا الفكرة وننظم المعرض قبل الدراسة بشهر تقريباً، وذلك بهدف نشر الفكرة ونتمنى تكرارها بأكثر من منطقة وحي بالإسكندرية كنوع من المشاركة المجتمعية ودون تعريض المحتاجين للكتب لأي حرج، فجميعنا سند لبعضنا البعض».

وأضاف سيف آدم أن الكتب الموجودة بالمعرض جديدة ومستعملة ولكنها جيدة فمن الطبيعي أن من أنهى عامه الدراسي لن يحتاج الكتب مرة أخرى وإعادة استخدامها لشخص آخر أفضل من بيعها كورق بالكيلو ويشارك في المعرض أشرف بيومي وحمادة فتحي ومحمد ربيع ومحمود مرسي وأحمد عرفة.