معرض خيرى لتوزيع الزي المدرسي على 10 آلاف مستفيد أولى بالرعاية بالمنيا

في إطار دعم الفئات الفقيرة، افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المعرض الخيري لتوزيع الزى المدرسى بمناسبة العام الدراسي الجديد، على 10 آلاف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة المنيا لتوزيع حوالى 30 ألف قطعة ملابس، بنادى الشباب على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك بالتعاون بين جمعية رسالة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عبد الحميد المدير الفني للقوافل بالمحافظات، ورضا المحمدي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالمنيا، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وهبه جمال مدير جمعية رسالة بالمنيا.

قال المحافظ، إن تلك الجهود تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا، من أجل الارتقاء بحياتهم، وذلك استكمالا لمسيرة النمو التي تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض المختلفة، للتعرف على نوعية الملابس الموجودة، كما حرص على التحدث مع الأسر المتواجدة داخل المعرض الخيرى، ومشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالملابس الجديدة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ومتمنيا لهم كل التوفيق والسداد.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للشباب المتطوع لمشاركته في المبادرة.

وقال وكيل وزارة التضامن، إن مبادرة الزى المدرسي، تأتى تحت رعاية محافظ المنيا، وبالشراكة مع جمعية رسالة، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والمعرض يوفر الملابس المختلفة ومستلزمات العام الدراسي للأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، مع إتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، مشيراً الى أن المعرض يستمر لمدة 4 أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، أن المستهدف يصل إلى حوالي 10 قرى بالمحافظة لتوزيع حوالى 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية، على أن تقوم جمعية رسالة بتوفير وسائل المواصلات للأسر داخل قري المحافظة المستهدفة، مقدما الشكر لمحافظ المنيا لرعايته مبادرات جمعية رسالة وتقديم يد العون بشكل فعال فيما يخص توفير حياة كريمة للمواطنين .