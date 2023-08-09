بدء مناقشة نظام الانتخابات في الجلسة التخصصية للمحور السياسي بالحوار الوطني

انطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية، قبل قليل، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد اليوم لمناقشة قضايا المحورين السياسي والاقتصادي.

3 جلسات تخصصية تعقد اليوم

ويستضيف مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، 3 جلسات تخصصية للحوار الوطني، في لجان المحورين السياسي والاقتصادي؛ لمناقشة القضايا الخاصة بهما، وذلك قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها لرئيس الجمهورية لبحث آليات تنفيذ الصالح منها.

المشاركون في الجلسات التخصصية

ويشارك في الجلسات التخصصية عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بالملفات المقرر مناقشتها في الجلسات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمخرجات الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، لتقديم الصيغة النهائية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

جلسات المحور الاقتصادي

وتعقد جلستي المحور الاقتصادي اليوم، لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والثانية لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص، فضلا عن جلسة المحور السياسي التي انطلقت قبل قليل.