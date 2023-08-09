الحوار الوطني يعقد 3 جلسات تخصصية لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية اليوم

يستقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، 3 جلسات تخصصية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة قضايا المحورين السياسي والاقتصادي، التي جرى عرضها في الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في هذه القضايا.

وتعقد اليوم في المحور الاقتصادي جلستي متخصصتين بالتوازي معا بدء من الساعة 12 ظهرا، الأولى لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والثانية لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.

جلسات تخصصية في المحور السياسي

وفي المحور السياسي، تعقد لجنة خاصة لمناقشة قضايا لجنة المحليات، في الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والمعنين في هذا الملف.

وعقد المحور المجتمعي جلساته التخصصية بالأمس؛ لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي، وتشخيص الحالة السكانية في مصر، وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي، وذلك خلال جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أهداف الجلسات التخصصية

ويأتي الهدف من الجلسات التخصصية هو الوصول إلى صيغة مناسبة لمخرجات الجلسات العامة في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك قبل رفع المخرجات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدروها يرفعها لرئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.