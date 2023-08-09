ضياء رشوان: الأهم من جلسات الحوار الوطني هو التواصل والاستماع لبعضنا البعض

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الأهم من جلسات الحوار الوطني هو حالة الحوار نفسها، وهي حالة دائمة بوجود اللجان أو بدون اللجان، وهذا ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطني، يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض.

الحركة المدنية بالكامل تشارك في الحوار الوطني

وأضاف خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ندى رضا على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشاركين في الحوار الوطني ابتعدوا كثيرا عن الحالة السيئة التي كانت عليها علاقة الأطراف ببعض، والجميع جلس مع بعضهم، ولم يعلن أحد أنه لن يشارك، ما عدا حزب صغير من أحزاب الحركة المدنية أعلن تجميد مشاركته، لكن بقية الحركة بالكامل والشخصيات العامة في الحركة، جميعهم مشاركون.

52 جلسة علنية تذاع مباشرة

ولفت إلى أن لجان الحوار انعقدت في جلسات علنية تذاع مباشرة، 52 جلسة أقل جلسة كانت 4 ساعات، شاهدها كل المصريين والعالم، ولم يحذف حرف من أي جلسة، والحاضرون كلهم بكل توجهاتهم قالوا آراءهم بصورة صريحة، بالتالي حين نقول إن هناك تنوعاً في الحوار الوطني فهذه هي الحقيقة.