«الوطن» تستقبل رئيس التحرير الجديد: سننجح سويا.. ونكون على قلب رجل واحد (صور)

استقبل الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف والمواقع في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في مقر الجريدة، بعد تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الوطن.

وفي لقاء مع مجلس تحرير الجريدة، رحب الدكتور محمود مسلم، برئيس التحرير الجديد، مؤكدا أنّ «الكاتب الصحفي مصطفى عمار سيؤدي مهام عمله رئيسا لتحرير الوطن بداية من اليوم»، متمنيا له التوفيق في عمله، كما أكد أنّ السمات الإنسانية والمهنية لرئيس التحرير الجديد قريبة من صحفيي الوطن، ما يؤكد أنّه سيكون هناك تناغما كبيرا في دورة العمل خلال الفترة المقبلة.

من جهته، علق رئيس تحرير الوطن على ترحيب رئيس مجلس الإدارة، قائلا: «الدكتور محمود مسلم إضافة مهنية وإنسانية لكل من يعرفه، وشرُفت بالعمل معه 3 سنوات، إلى جانب الزملاء في الوطن، شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي، وعيد حامد، رئيس التحرير التنفيذي، ومديري التحرير، سامي عبدالراضي، وإيهاب الخطيب، وصلاح البلك، نائب رئيس التحرير»، وأضاف أنّ «الزملاء في الوطن أخوة وأهل وأصدقاء لي، وليسوا زملاء عمل فقط، فقد قضيت بينهم أجمل 3 سنوات مهنيّة في حياتي».

وخلال جولته في المؤسسة، قال عمار إنّ اليوم هو الأول له بعد عودته إلى «الوطن»، التي يعتبرها بيتا له، معربا عن سعادته بوجوده بين المحررين، الذين عمل معهم وعاش بينهم، وشدد على أنّ «الوطن واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية في الشرق الأوسط على المستوى المهني، وأدين لها بالولاء والحب والانتماء، ونأمل أن تقدّم صحافة تليق بالقارئ المصري والعربي».

وأعرب رئيس تحرير الوطن، عن أمنياته بأن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يكون إضافة مهمة لكتيبة الصحفيين في المؤسسة، مضيفا «أتمنى أن يُكتب النجاح لتجربتي في بيتي الوطن، وأن نترك أثرا طيبا في تاريخ الصحافة المصرية».

واختتم عمار كلمته، قائلا: «سننجح سويا، وسنكون دائما على قلب رجل واحد، وسنحافظ على مكانة الوطن في الصحافة المصرية، ونسعى لأن نكون في الصدارة دائما».