أحمد الطاهري يهنئ محمود مسلم لرئاسته قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة

قدّم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التهنئة للدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لرئاسته قطاع الصحف والمواقع في الشركة المتحدة، والتهنئة للدكتورة علا الشافعي لرئاسة تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي مصطفى عمار لرئاسته موقع وجريدة الوطن، وتعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة اليوم السابع، وتعيين عبدالفتاح مصطفى رئيسًا للراديو 9090.

ترحيب واسع من الرأي العام

وأشاد «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، باختيارات الشركة المتحدة التي أصبحت محل ترحيب واسع من الرأي العام بشكل عام ومن الوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات سواء في قطاع الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة.

تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لقنوات DMC

كما قدّم الطاهري التهنئة للإعلامية ريهام السهلي بعد تعيينها رئيسًا لشبكة قنوات DMC، قائلا: «ألف مبروك للإعلامية القديرة ريهام السهلي، التي يحمل بها من يعمل في قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ولا أبالغ، كل من يعمل في الشركة المتحدة الكثيرة من الاحترام والتقدير لما تمثله من قيمة مهنية نعتز بها جميعا».