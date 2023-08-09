استقرار أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق، بنفس أسعار الإثنين الماضي، بعد أن شهدت الأسماك تراجعا وصل إلى 10 جنيهات، وفق ما قاله محمد كمال، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وأضاف كمال، أنّ السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين، في ظل توقعات باستمرار حالة الهدوء في الأسواق.

أسعار السمك البلطي

وتابع أنّ أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق، تتراوح بين 20 و60 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، فيما يتراوح سعر الفيليه البلطي بين 40 و195 جنيها، وقشر البياض بين 80 و120 جنيها، ويتراوح سعر القراميط بين 20 و40 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أنّ سعر الثعابين يتراوح اليوم الأربعاء بين 50 و200 جنيه كما يتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، فيما يتراوح سعر السبيط بين 180 و200 جنيه، بينما يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه والدنيس بين 100 و160 جنيها، ويتراوح سعر الجمبري بين 190 و295 جنيها، فيما يتراوح سعر البوري بين 80 و110 جنيهات.