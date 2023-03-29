رئيس «الصيد الألي» بالبرلس: انطلاق موسم مراكب «الشانشيلا» يخفض أسعار الكابوريا

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن الصيادين الذين يبحرون بسواحل البحر المتوسط بالبرلس، ويصيدون عبر مراكب «الشانشيلا»، التي تبحر للصيد ليوم واحد فقط بمياه البحر المتوسط، أمر جيد، لتراجع بعض أنواع الأسماك مثل الكابوريا، والسردين، لافتا إلى أن موسم الصيد لصيادي الشانشيلا بدأ رسميا منذ 25 شهر مارس الجاري، حيث يعمل بتلك المهنة نحو 21 ألف صيادا.

عدد طاقم العاملين بمراكب الشانشيلا بالبرلس

أوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب «الشانشيلا» يعمل على متنها طاقم يتراوح من 25 إلى 30 صيادا، ولا يكون الإبحار بغرض الصيد على تلك المراكب، إلا أثناء فترات الليل «المظلم والعاتم»، ولا يبحرون في الليل الذي يكون القمر به ساطعا بسواحل البرلس.

تراجع أسعار أسماك الكابوريا والسردين للنصف

أشار رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إلى أن مراكب «الشانشيلا»، تجمع أغلب شباك الصيد لها لأسماك السردين والكابوريا والبوري البحري وأم الخلول، وهو الأمر الذي يؤدي لتراجع أسعار تلك الأسماك لنصف أسعارها، نظرا لكثافة المعروض منها، وزيادة إنتاجية الصيد عبرها.

يذكر أن أسماك السردين والكابوريا في بورصة أسماك الرياض في كفر الشيخ، التي تعد البورصة الرئيسية والرسمية في محافظات الدلتا، سجل السردين 66 جنيها للكيلو الواحد، والكابوريا 53 جنيها للكيلو الواحد.