«صحة الشرقية»: وفاة رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاقوس فجأة خلال العمل

نعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الطبيب حسن عبد المعز استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاقوس، والذي وافته المنية خلال العمل، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

وقالت المديرية في بيان النعي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تتقدم مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى فاقوس المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الطبيب حسن عبد المعز، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، بمستشفى فاقوس المركزي، والذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 57 عاما، إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء تأدية عمله بالمستشفى، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

حزن بين أهالي فاقوس

وأثارت وفاة الطبيب الراحل حالة من الحزن بين زملائه وأهالي مدينة فاقوس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا خبر الوفاة على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للطبيب الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.