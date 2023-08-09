«الخشت» يوجه بتسريع معدلات تنفيذ مشروع الـ425 عمارة في مدينة 6 أكتوبر

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتسريع وتيرة العمل بمشروع الـ425 عمارة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 5000 شقة على أعلى مستوى من التنفيذ.

وقام رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة بالمشروع لرفع أي عقبات تواجهه، فيما تواصل اللجنة المسؤولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، جهودها المكثفة لتشغيل المرافق خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا للانتهاء قريبا من مختلف جوانب المشروع.

بدء العد التنازلي للانتهاء من المشروع

‎وأكد الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، صدور تشديدات مباشرة من «الخشت» إلى جميع الجهات المنفذة ولجنة الإسكان المسؤولة عن المشروع، للانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع الإسكان وتوصيل المرافق به بشكل متكامل ومستوف للشروط، لإتمامه على الوجه الأكمل بهدف توفير سكن يليق بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع

‏‎وأكد المستشار الإعلامي، أن رئيس جامعة القاهرة تواصل مع الوزراء المختصين بالمرافق لتسريع وتيرة العمل، كما وجه لجنة الاسكان وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع بضرورة مواصلة جهود العمل المُكثف والالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية به، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، واستكمال أعمال التشطيبات والطرق، والتنسيق بين مختلف الجهات المُختصة لاتخاذ إجراءات سريعة في إزالة العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق العمل، بما يساهم في سرعة الإنجاز والانتهاء من المرحلة الأخيرة بالمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالية.

‏‎وأوضح المستشار الإعلامي، أن الجامعة تلقت التزاما من الجهات المنفذة متضمنا الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية وتوصيل خط المياه الرئيسي للمشروع، وجاري عمل الاختبارات الداخلية على الشبكة، والعمل على الانتهاء من الاختبارات، وذلك لإطلاق المياه في المشروع ككل في أقرب وقت.

‏‎وأضاف الدكتور محمد منصور هيبة، أن لجنة الإسكان أفادت بالانتهاء من جميع الشبكات الداخلية للكهرباء، وأهمها المحولات، وغرف التوزيع، والكابلات، وجاري اختبارها قبل إطلاق التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتسديد سداد الرسوم، وأن شركة الكهرباء على وشك تركيب الوصلة الخارجية لإطلاق التيار الكهربائي في المشروع ككل.

‏‎وأشار المستشار الإعلامي، إلى إنهاء الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لتوصيل كل من الغاز وشبكة التليفونات، وتم تركيبها وتوصيلها في أغلب الوحدات السكنية، وجاري العمل على الوحدات المُتبقية للانتهاء منها جميعًا على وجه السرعة.