مستشار برنامج المناخ العالمي: كوكب الأرض يغلي بدرجة حرارة غير مسبوقة

أكد الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب أن كوكب الأرض وصل لدرجة حرارة غير مسبوقة، بدأت مؤشراتها من ظاهرة النينو وما صاحبها من أعاصير استوائية تأتي من المحيط الهادئ وتسخن المياه.

ظاهرة النينو

وأضاف مجدي علام خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أن تيارات المياه تأتي مع ظاهرة النينو وتسخن في المحيطات، وبالفعل الكرة الأرضية تغلي حاليا.

الدول الصناعية الكبري

ولفت مجدي علام إلى أن درجة الحرارة في الـ100 عام الماضية لم تتعد درجة واحدة، وكانت 0.9 لم تصل لواحد، مشيرا إلى أن التقرير الذي صدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يقول إننا سنجتاز أكثر من 1.5 درجة وهو مؤشر كارثي، مؤكدا أن الدول الصناعية الكبري إذا لم تلتزم بما قيل في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ سيكون الكلام «فض مجالس».