«القاهرة الإخبارية»: بايدن يخصص 44 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية

كشف رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تفاصيل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص 44 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنّ المبلغ هو جزء من خطة أكبر رصدها بايدن لمواجهة التغيرات المناخية ضمن خطة مقدرة بـ50 مليار دولار.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الخطة تتضمن العديد من الحوافز التي تٌمنح لمن يستخدمون الطاقة النظيفة في أعمالهم ومنازلهم، مثل السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة تضع حوافز لصناع السيارات الكهربائية، لأنها تنوي التحول من استخدام البنزين والوقود الحفري لاستخدام السيارات الكهربائية، ما يساعد على مواجهة التغير المناخي وتحسين البيئة ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة الذي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ليست بمنأى عنه.

وأشار إلى أنّ هناك مناطق في الولايات المتحدة شهدت درجات حرارة غير مسبوقة هذا الصيف، وبعض الولايات سجلت 49 درجة مئوية، معتبرًا أنّه أسخن صيف تشهده أمريكا منذ 10 سنوات.