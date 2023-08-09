أنشطة مراكز الإبداع الفني من 10 إلى 17 أغسطس.. أفلام وحفلات وعروض
كتب:
إلهام الكردوسي
11:42 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
صندوق التنمية الثقافية
أعلن صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 10 حتى17 اغسطس والتي تشمل:
الخميس 10 أغسطس:
سينما الهناجر
- إجازة سعيدة وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10صباحا
- صالون كلام في السيما سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية مع المخرج السينمائي أشرف فايق - 5 مساء
.بيت الغناء العربى
- حفل صفا الهلالي وفرقتها الموسيقية - 8 مساء
مركز جمال عبد الناصر - لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية)
السبت 12 أغسطس:
قصر الأمير طاز - أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ومركز طلعت حرب الثقافي – 5 مساء.
سينما الهناجر
- نادي السينما المُستقلة -7 مساء
بيت العود العربى
- حفل الفنان/ مايكل أنسي وفرقته الموسيقية-8 مساء.
الأحد 13 اغسطس:
قصر الأمير طاز- صالون نفرتيتي"التعليم ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية"-مع د.كمال مغيث ود.حسام بدراوى – 5 مساء.
.بيت الغناء العربى- صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - " كلية التربية الموسيقية ..العلم في خدمة الفن" 5 مساء.
قبة الغورى- فرقة المرعشلي
الثلاثاء 15 اغسطس :
قصر الأمير طاز - لقاء "أكتشف بلدك" بالتعاون مع متحف جابر أندرسون -12ظهرا.
الخميس 17 اغسطس :
سينما الهناجر
- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-7 مساء.
بيت السحيمى - حفل الفنان/ محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية-8 مساء.
مركز إبداع الحرية بالإسكندرية-
صالون كلام فالسيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائى أشرف فايق - 7 مساء