أنشطة مراكز الإبداع الفني من 10 إلى 17 أغسطس.. أفلام وحفلات وعروض

أعلن صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 10 حتى17 اغسطس والتي تشمل:

الخميس 10 أغسطس:

سينما الهناجر

- إجازة سعيدة وتتضمن ورش فنية (حلي – مكرمية – رسم وتلوين – حكي) +عروض سينمائية للأطفال -10صباحا

- صالون كلام في السيما سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية مع المخرج السينمائي أشرف فايق - 5 مساء

.بيت الغناء العربى

- حفل صفا الهلالي وفرقتها الموسيقية - 8 مساء

مركز جمال عبد الناصر - لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية)

السبت 12 أغسطس:

قصر الأمير طاز - أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ومركز طلعت حرب الثقافي – 5 مساء.

سينما الهناجر

- نادي السينما المُستقلة -7 مساء

بيت العود العربى

- حفل الفنان/ مايكل أنسي وفرقته الموسيقية-8 مساء.

الأحد 13 اغسطس:

قصر الأمير طاز- صالون نفرتيتي"التعليم ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية"-مع د.كمال مغيث ود.حسام بدراوى – 5 مساء.

.بيت الغناء العربى- صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - " كلية التربية الموسيقية ..العلم في خدمة الفن" 5 مساء.

قبة الغورى- فرقة المرعشلي

الثلاثاء 15 اغسطس :

قصر الأمير طاز - لقاء "أكتشف بلدك" بالتعاون مع متحف جابر أندرسون -12ظهرا.

الخميس 17 اغسطس :

سينما الهناجر

- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-7 مساء.

بيت السحيمى - حفل الفنان/ محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية-8 مساء.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية-

صالون كلام فالسيما "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية" مع المخرج السينمائى أشرف فايق - 7 مساء