«إبداع» الأوبرا يستضيف الروائية هالة البدرى مساء الأحد المقبل

تحل الأديبة هالة البدرى ضيفا على منتدى ثقافة وإبداع، في الخامسة مساء الأحد ١٣ أغسطس بمركز الإبداع في ساحة دار الاوبرا، ويدير معها الحوار الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على فعاليات المنتدى، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتطرق الحوار للمراحل الأساسية فى مسيرة هالة البدرى الإبداعية والصحفية، التى أهلتها للحصول على جائزة الدولة التقديرية، فضلا عن العديد من الجوائز الأخرى.

معلومات عن الكاتبة هالة البدري

هالة البدرى صاحبة مسيرة إبداعية متفردة، أسفرت عن صدور 17 عملا ما بين الرواية والمجموعات القصصية، فضلا عن 11 كتابا فى مختلف مناحى الثقافة والفكر، وترجمت أعمالها إلى إحدى عشرة لغة، ودرست نصوصها فى العديد من الجامعات المصرية والدولية.

وحصلت «البدري» على العديد من الجوائز منها جاىزة الدولة للتفوق 2012، وكرمت من العديد من الهيئات المصرية والدولية وكانت ضيف شرف معرض الجزائر الدولى للكتب 2002.

كما كانت عضو لجنة التحكيم فى العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية، التفوق، يوسف إدريس، كفافيس الدولية، وترجمت لها العديد من القصص والروايات إلى الانجليزية، الفرنسية الإسبانية، وغيرها من اللغات، وشاركت فى الكثير من المؤتمرات الدولية داخل وخارج مصر.