«التنمية الثقافية» ينظم معرض مشاريع «بيت جميل» بالتعاون مع مدرسة تشارلز

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، المعرض الأول لنتاج مشاريع تخرج «بيت جميل»، بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا، خلال الفترة من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، من الساعة 12 ظهرا حتى 6 مساءً يوميا.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية، في بيان، إن المعرض يضم نتاج المتدربين ببرنامج «بيت جميل»، إذ يشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنانا وحرفيا مصريا، وتضم مجالات الدراسة حرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

منحة «بيت جميل»

تأتي منحة «بيت جميل» في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل على تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي.

يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوى العالم التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية، وتضم عددا من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية.