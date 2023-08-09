بدء تجهيزات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32

انعقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، أمس الثلاثاء، لاستكمال تحديد الخطوط العريضة لمهرجان الموسيقى العربية هذا العام الذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، وترأسه الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وتهدف اللجنة الفنية التحضيرية إلى ضمان تنظيم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية.

مهرجان الموسيقى العربية منصة للفنانين العرب

سيكون المهرجان منصة للفنانين العرب لعرض أعمالهم المبدعة وتبادل الخبرات والتواصل مع الجمهور وعرض العديد من المفاجأت الفنية.

شروط الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اعتمدت مؤخرًا شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث تضم المسابقة أقسام الأول يحمل إثم الدكتورة رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عاما وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره.