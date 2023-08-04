«الأوبرا» تعلن شروط وجوائز مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ32

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هاني فرحات ويقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

رئيس الأوبرا يوضح تفاصيل مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، في بيان له، إن المسابقة تضم ثلاثة أقسام الأول يحمل إثم الدكتورة رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عاما وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره.

وتابع خالد داغر قائلا أن القسم الثاني تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات «القانون، العود، الكمان» واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عاما وأن يقوم بأداء ارتجال حر وتصل قيمة جوائزه إلى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين، أما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الأوركسترالي وسيكون الاشتراك به لجميع الأعمار على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لأحد مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذي يتم عزفه في ختام الفعاليات، وسيكون التسجيل في المسابقة اعتبارا من الخميس 17 أغسطس وحتى الأحد 1 أكتوبر.

ويمكن التسجيل على الموقع التالي: www.cairoopera.org، فضلا عن الاستفسارات والتساؤلات عبر البريد الإلكتروني dr.ratibacompetiton@cairoopera.org.