البابا تواضروس يحذر أولياء الأمور: «نفسية ابنك أهم من الدرجة والمجموع»

حذر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أولياء الأمور من توجيه الألفاظ الجارحة للأبناء خاصة بعد الحصول على مجمع منخفض آخر العام الدراسي،: «نفسية ابنك أهم من الدرجة والنجاح ليس درجات فقط»، مشدداً أن طريق الحياة طويل وممتلئ بالنجاحات إلا أن اللفظ الجارح قد يترك علامة في نفسية طفلك حتى بعد الكبر.

دور الآباء تشجيع أبنائهم

وأضاف البابا تواضروس خلال العظة الأسبوعية على هامش نهضة العذراء مريم التي قدمها من كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أن دور الآباء تشجيع أبنائهم مثل مع حدث مع توماس أديسون، مخترع الكهرباء الذي طرده مدير المدرسة لمستواه المنخفض في الدراسة، وظلت والدته تشجعه في التعلم حتى أصبح من أعظم علماء التاريخ مخترع الكهرباء.

وأوضح البابا، أن الراعي أو الأب لا يجب أن يملك «الأنا» فهو يبذل ذاته لأجل أبنائه، ويعمل لصالحهم دائما من أجل أن يكونوا أبناء صالحين في المجتمع، مشيرا إلى أن من ضمن صفات الراعي أن يكون ضابط نفسه في الانفعال والتسرع وإصدار الأحكام على الناس.

الأمانة والابتسامة.. أهم صفات الراعي الصالح

وذكر البابا تواضروس أن من أهم صفات الراعي الصالح أو أولياء الأمور الصالحين أن يكون دائم الابتسامة، مشددا أنه يجب أن يتحلى بالأمانة في كل شيء إذ كان أموال أو علاقات والنظرة والكلمة وغيرها، مشددا على ضرورة الرحمة في التعامل مع الأبناء وأن يكون التعامل بلين ومحبة، لا بعنف وتشدد، واحتضان الأبناء وفهم احتياجاتهم.

ووجه البابا تواضروس التهنئة لأبنائه في كل مكان بمناسبة صوم السيدة العذراء ووصفه بأنه صوم محبوب في كنيستنا.