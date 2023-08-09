مصرع عامل مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقى قبل قليل عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بقرية كفر مجاهد بالطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة.

مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة عامل في العقد الخامس من العمر، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل مجهول الهوية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد هوية المتوفي.