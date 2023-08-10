10 معلومات عن أول مدينة مليونية في سيناء.. تقرير يكشف مميزات «بورسعيد الجديدة»

بورسعيد الجديدة، أو ما يُعرف بمدينة «سلام»، هي المدينة الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها على شبه جزيرة سيناء، وتعتبر من أكبر المشروعات العمرانية في مصر والشرق الأوسط.

ووفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمتد مدينة سلام بطول 35 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، مما يوفر فرصًا متميزة للتنمية السياحية والاقتصادية، كما تم تصميم المدينة بعناية فائقة لتلبية احتياجات وتطلعات السكان المستقبليين، حيث يتوفر فيها كل ما يحتاجه الفرد والعائلة لحياة مريحة ومستدامة.

مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» نموذجًا للتنمية المستدامة

تعتبر مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» نموذجًا للتنمية المستدامة، حيث تضم مساحات خضراء واسعة ومتنزهات وحدائق جميلة، وتتميز المدينة أيضًا بالبنية التحتية المتطورة، حيث توجد طرق رئيسية ومحاور مرورية حديثة تسهل حركة النقل والتنقل داخل المدينة.

كما تعتبر المدينة مركزًا للأنشطة الاقتصادية والصناعية، حيث يتم توفير فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات، وتمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

تعكس أيضاً المدينة الجديدة رغبة مصر في الارتقاء بمستوى الحياة وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية قوية في هذه المنطقة الحيوية، إنها استثمار جريء ورؤية مستقبلية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مصر.

معلومات عن مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

- تبلغ مساحتها الإجمالية 160 ألف فدان.

- يمكنها استيعاب نحو مليون و250 ألف شخص.

- تبلغ مساحة المرحلة الأولى 205 أفدنة.

- تشمل سوقاً تجارية وحضانة ومركزاً طبيا ونادياً اجتماعياً.

- تضم وحدات سكنية وإسكان اجتماعي وجامعة تكنولوجية وأخرى أهلية.

- تضم محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم.

- تقع في أقصى الشمال الغربي لشبه جزيرة سيناء.

- تضم قرية أولمبية مساحة 325 فداناً.

- تضم محطة محولات شرق بورسعيد جهد 66/22 ك.ف.

- تشمل محطة معالجة مياه صرف صحي مدمجة.