ورش حول التنمية المستدامة ومعالم بورسعيد لأطفال معرض الكتاب

ضمن مشاركتها في معرض بورسعيد السادس للكتاب، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال، تضمَّنت ندوة ثقافية بعنوان «التنمية المستدامة»، تحدثت خلالها الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، عن مفهوم التنمية المستدامة التى تسعى لمستقبل مشرق لأطفال العالم، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تعد فرصة حاسمة لإدراك حقوق الأطفال، والاستفادة من طاقاتهم ونشاطهم لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتساهم في تبني عقول الأطفال فهم قادة المستقبل وأبناء الجمهورية الجديدة.

ونفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة فنون تشكيلية بعنوان «البيئة البحرية وكيفية الحفاظ عليها» باستخدام ألوان باستيل زيتية على ورق الكانسون الملون، لتظهر الورشة مدى تعلق الطفل ببيئة محافظته وكيفية الحفاظ عليها.

كما قدمت شرين عبد المولى ورشة ثقافية لعمل مطوية مجسمة بعنوان «ثقافتنا في إجازتنا» تضمَّنت معلومات عن مدينة بورسعيد وسبب تلقبها بالباسلة، وأهم المعالم المميزة ومنها ميناء بورسعيد، هيئة قناة السويس، فنار بورسعيد، المتحف الحربي، متحف بورسعيد القومي الذي يعرض آثارا لمختلف الحقب التاريخية المصرية، فضلا عن تاريخ بورسعيد منذ إنشائها وحتى العصر الحديث، وكذلك تاريخ نشأة مدينة بورسعيد، وأهم العادات والتقاليد لأبناء محافظة بورسعيد.

ونفذت ورشة رسم مستوحاة من أغلفة قصص قطر الندى باستخدام ألوان الأكريليك، تحت إشراف الفنانة كريمة الديب، لشرح مدى أهمية القراءة والاستفادة من رسومات القصص المصورة، لخلق رؤية فنية جديدة من منظور الأطفال.

وبالتوازي أقيمت ورش أشغال يدوية لعمل حلي من الخرز الملون والسلك للمدربة منى عبد الوهاب وأخرى لعمل إكسسوارات من السلك القطيفة نفذتها رانيا شلتوت.

بينما واصل فريق أجيال تقديم فقراته الفنية لإسعاد الأطفال وفقرة تنورة وعرائس ماريونت ومسابقات وفوازير، إلى جانب استقبال الجمهور بالشخصيات الكارتونية تحت إشراف المخرج عمرو حمزة، بالاضافة لعرض مسرحية الوردة الزرقاء تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

يذكر أن الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل، ضمن مشاركة ثرية لهيئة قصور الثقافة بالدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر.