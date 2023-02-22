أحمد المسلماني: مدينة بورسعيد الجديدة توفر 200 ألف فرصة عمل دائمة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة بورسعيد الجديدة تنتمي إلى مدن الجيل الرابع، وهي نموذج مهم جدا نحتاج إليه.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على قناة «الحياة»، أن المدينة بها جامعة تكنولوجية كبيرة افتتحت في أكتوبر 2022، والهدف أن يخدم الخريجون المشروعات في هذا المكان، والعمل بالفعل في المجالات المطلوبة في المدينة وما حولها.

200 ألف فرصة عمل دائمة

وتابع بأن فرص العمل في هذه المدينة كبيرة وليست فقط في إطار سياحي، وإنما في إطار شامل من تجارة إلى فنادق إلى سياحة، كما أن كل المجالات موجودة في هذه المدينة، وهناك نحو 200 ألف فرصة عمل دائمة في هذه المدينة.

أهم ما يميز بورسعيد الجديدة

واستطرد «المسلماني» أن بورسعيد الجديدة بها من الصناعات التعدينية وصناعات أخرى، وكذلك التجارة واللوجستيات والجامعة وأحياء سكنية وسياحة وفنادق، وهي نموذج عظيم لصناعة الأمل.