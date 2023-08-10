أسعار السمك اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق، استقراراً في الأسعار، وتحديدا سمك البلطي الذي يُقبل عليه العديد من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ214 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ152 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ247 جنيها.

وقار: الكيلو بـ172 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ139 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ133 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ100 جنيه.

فيليه بلطي: الكيلو بـ129 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ118 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ103 جنيهات.

سبيط: الكيلو بـ209 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ95 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ58 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ78 جنيها.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ112 جنيها.