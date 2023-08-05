انخفاض أسعار السمك اليوم السبت 5-8-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 5-8-2023 في مختلف الأسواق انخفاضاً مقارنة بأسعار أمس، ومن ضمنها السمك البلطي الذي يُقبل عليه الكثير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ 192 جنيها.

- جمبري صغير: الكيلو بـ 149 جنيها.

- جمبري ممتاز: الكيلو بـ 246 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ 163 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ 148 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ 125 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ 89 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ 119 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ 96 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ 96 جنيهات.

- سبيط: الكيلو بـ 202 جنيه.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 97 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 73 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ 52 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 64 جنيها.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ 107 جنيهات.