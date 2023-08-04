أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق.. «بكام البلطي النهاردة»
كتب:
محمد سعيد الشماع
12:38 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق- تعبيرية
يتابع العديد من المواطنين متغيرات أسعار السمك بشكل يومي، والذي يقبل على شراءه أعداد كبيرة من المصريين وتحديداً سمك البلطي، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق
وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:
جمبري وسط: الكيلو بـ220 جنيها.
جمبري صغير: الكيلو بـ155 جنيها.
جمبري ممتاز: الكيلو بـ258 جنيها.
وقار: الكيلو بـ165 جنيها.
القاروص: الكيلو بـ145 جنيها.
المرجان ممتاز: الكيلو بـ130 جنيها.
الكابوريا: الكيلو بـ 101 جنيهات.
فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيها.
قشر بياض: الكيلو بـ113 جنيها.
بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيهات.
سبيط: الكيلو بـ205 جنيهات.
المرجان وسط: الكيلو بـ94 جنيها.
أسعار السمك البلطي
البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.
البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
السردين المجمد: الكيلو بـ59 جنيها.
الماكريل المجمد: الكيلو بـ80 جنيها.