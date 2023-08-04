أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق.. «بكام البلطي النهاردة»

يتابع العديد من المواطنين متغيرات أسعار السمك بشكل يومي، والذي يقبل على شراءه أعداد كبيرة من المصريين وتحديداً سمك البلطي، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ220 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ155 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ258 جنيها.

وقار: الكيلو بـ165 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ145 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ130 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ 101 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ113 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيهات.

سبيط: الكيلو بـ205 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ94 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ59 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ80 جنيها.