تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية المرحلة الأولى.. اعرفه

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة الحدود الدنيا للتنسيق، بينها تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية المرحلة الأولى، للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وقاموا بتسجيل الرغبات للمرحلة والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم، على أن تبدا اللجنة العليا للتنسيق أعمال فرز رغبات الطلاب والوقوف على الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير التعليم العالي سيكشف عن تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية المرحلة الأولى، والدرجات خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للمرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

وقالت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أنه من المتوقع أن تنسيق الكليات 2023 أدبي بالنسبة المئوية المرحلة الأولى، من المتوقع أن يرتفع قليلا عن العام الماضي، إذ ترتفع الحدود الدنيا للقبول لكليات الإعلام بسبب إلغاء اختبارات القدرات ووجود نسبة إقبال وتسجيل كبيرة من قبل الطلاب، موضحة أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولها في الكليات المختلفة والوقوف على النسب المئوية والحدود الدنيا للقبول بالكليات.