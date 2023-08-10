«التعليم العالي» تختم تنسيق المرحلة الأولى اليوم.. النتيجة خلال 72 ساعة

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الـ7 مساء اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وستُعلن نتيجة المرحلة، خلال 72 ساعة، من غلق باب التسجيل، وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق أنّ أعمال تسجيل رغبات المرحلة تتم بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضاف المشرف على التنسيق، لـ«الوطن»، أنّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحًا أنّه خلال مؤتمر إعلان النتيجة سيتم الكشف عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأشار رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، إلى أنّ عدد الطلاب المسجلين لرغبات تنسيق المرحل الأولى بلغ حتى الآن ما يزيد على 103 آلاف طالب وطالبة لمختلف الشعب الدراسية.