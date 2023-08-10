عاجل.. بشرى من وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول، موضحة انطلاقه خلال 72 ساعة بحد أقصى، من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنّ الثلاثاء المقبل سيكون أقصى موعد لبدء المرحلة الثانية.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أن وزير التعليم العالي سيكشف تفاصيل موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكذا الحدود الدنيا الخاصة بها، موضحة أنّ هناك عددًا من الأماكن الشاغرة ستكون لطلاب المرحلة الثانية في كليات الحقوق والتمريض والطب البيطري والتربية والتربية النوعية والرياضية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكدت المصادر، أنّ العمل في مختلف الشعب لتنسيق الجامعات 2023 يكون وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها، والمنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منوهة بأنّ جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات على مستوى أنحاء الجمهورية.