«الداخلية» تضبط المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص في سوهاج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين يمقيمون في محافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص، بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج لتجميعه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأوضحت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم تمكن من الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها ونصب عليهم.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، واتخذت الإجراءات القانونية.