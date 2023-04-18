تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على متهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال في المواد الغذائية في محافظة سوهاج.

الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 10 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن المذكور وراء إرتكابها، إذ يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (600 ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.