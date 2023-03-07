خالد عكاشة لبرنامج «المشهد»: فكرة الاقتصاد الإسلامي ساعدت في ظهور شركات توظيف الأموال

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن شركات توظيف الأموال أو النصب أو الاحتيال، ظهرت في مصر مع ما يسمى فكرة الاقتصاد الإسلامي، من خلال الاستعانة بأئمة المساجد وكبار الدعاة ونجوم المجتمع، وهذا شكل ظاهرة استثنائية في حاجة إلى الدراسة بشكل كبير.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن المجتمع من الضروري أن يواجه ظاهرة الاحتيال والنصب أو توظيف الأموال، من خلال توعية المجتمع، لأن القضاء على هذه الظاهرة لا يكون بصورة أمنية فقط.

شركات التوظيف

وتابع أن الحديث على أن أموال البنوك حرام، سهل مهمة توسع شركات توظيف الأموال في الماضي، حيث انحازت كل شريحة البسطاء إلى شركات توظيف الأموال، باعتبارها تأتي بأرباح حلال بصورة مضمونة.

النجاح والثراء

ولفت إلى أن هناك ربط في هذا العصر بين النجاح والثراء، وهذا الأمر ليس في مصر فقط، لكن في كل دول العالم، وانتشر بعد ذلك فكرة تسليع العلم أو حتى المشاعر، معقبًا: «فكرة النجاح لا تطلق إلا عند تحقيق الثراء، وهذا الامر غير منطقي، لابد من نشر فكرة ان النجاح أكبر بكثير من الثراء، وقد يكون أحد أثاره الثراء، ولكنه هناك الكثير من مظاهر النجاح مثل اعلاء القيم الانسانية والوطنية والاجتماعية وتقديم شيء جيد للمواطنين».