تأييد إعدام 3 أشخاص لتكوينهم خلية إرهابية في الزقازيق

أيدت محكمة النقض بتأييد الإعدام بحق 3 متهمين منضمين لجماعة الإخوان الإرهابية كونوا خلية إرهابية بالزقازيق.

تأييد الإعدام بحق ثلاثة متهمين

وجاء منطوق محكمة النقض بتأييد الإعدام بحق ثلاثة متهمين وتأييد أحكام بالسجن المشدد من 7 سنوات حتى 15 سنة بحق 7 آخرين وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين صادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 عاما لوفاتهما، وبراءة 8 آخرين عما أسند اليهم من اتهامات.

خلية إرهابية

تفاصيل القضية عندما أحاله النيابة المتهمين 30 متهما وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.