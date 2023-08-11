خبير باليونسكو: الحوت توت سيتس طوله 2.5 متر ويشبه الإنسان في 3 أشياء

قال الدكتور محمد سامح، الباحث الرئيسي للدراسة وخبير إدارة التراث الطبيعي باليونسكو، إن الحوت «توت سيتس» طوله حوالي 2.5 متر، ما يعد حوتاً صغيراً، وله أطراف خلفية ضامرة لم يعد يستخدمها في السباحة.

الحوث المكتشف انتقل من البر للبحر

وأضاف «سامح»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن الحوت المكتشف انتقل من البر إلى البحر نظرا لحدوث احتباس حراري فالغذاء انخفض ومن ثم اضطر إلى ترك البر والنزول للبحر، فحدث نوع من التكيف الموجود، ولم يعد يستخدم أطرافه الخلفية، فلم يعد يحتاجها، وهذا حدث تدريجيا وليس مرة واحدة.

صفات أساسية مشابهة مع الإنسان

وأشار إلى أن الحوت المكتشف يستطيع الغوص تحت الماء لمدة 22 دقيقة، ثم يأخذ نفسه من سطح البحر، لافتا أن هناك صفات أساسية يتشابه بها الإنسان مع الحيتان نظرا لأنهما من فصيلة الثدييات وهي المشيمة والولادة والرضاعة.