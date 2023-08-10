أحمد فايق: «مصر تستطيع» ينفرد بتفاصيل كشف علمي ضخم الليلة

قال الإعلامي أحمد فايق، إنّ حلقة الليلة من برنامج «مصر تستطيع»، التي تُذاع على قناة DMC في السابعة مساء، تستعرض تفاصيل الكشف العلمي الجديد والضخم، الذي يتم الإعلان عنه اليوم، من قبل الفريق العلمي لمركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة.

تفاصيل كشف علمي ضخم في «مصر تستطيع»

ووجّه الإعلامي أحمد فايق، عبر حسابه على فيس بوك، الشكر للعالم المصري البروفيسور هشام سلام، على عرض تفاصيل الكشف بشكل حصري في الحلقة، قائلا: «شكرا للدكتور محمد سامح، شكرا للدكتور عبدالله جوهر».

وأضاف فايق، أنّ المركز البحثي المصري أصبح واحدا من أقوى المراكز البحثية في العالم في الحفريات الفقارية، لافتًا إلى أنّ العالم والبروفيسور هشام سلام، حصل من قبل على جائزة توازي نوبل في تخصصه.

إنجازات المركز البحثي المصري

وتابع الإعلامي، أنّ المركز اكتشف من قبل الديناصور منصوراسورس، وعشرات الاكتشافات العلمية التي توضح قصة تطور الحياة على كوكب الأرض، مضيفا: «دائما وأبدا مصر تكتب التاريخ وتطور الحياة على كوكب الأرض حتى قبل وجود البشر، حيث عالم من الحيوانات والطيور والأسماك قبل ملايين من السنوات على أرض مصر الطيبة».