باسم سمرة يكشف عن كواليس مسلسله الجديد «بطن الحوت».. صورة

كشف الفنان باسم سمرة، عن كواليس تصوير مسلسله الجديد «بطن الحوت»، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من كواليس العمل.

كواليس مسلسل «بطن الحوت»

وظهر باسم سمرة، خلال كواليس المسلسل، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي وجالس على شاطئ البحر، وعلق قائلاً: «أولها صبر آخرها جبر.. مسلسل بطن الحوت قريبا».

أحداث مسلسل «بطن الحوت»

مسلسل بطن الحوت، تعتمد أحداثه على التشويق والإثارة، ويجسد باسم سمرة شخصية زعيم عصابة ويتاجر في العديد من الأعمال المشبوهة، ضمن الأحداث.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

ويشارك في بطولة المسلسل أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، بسمة، حسن أبو الروس، تامر حبيب، حسام الحسيني، آية عبد الرازق، وهاجر السراج وتأليف وإخراج أحمد فوزي.