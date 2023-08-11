طريقة الاشتراك في ورشة تعلم لغة البايثون مجانا.. برمجة وتكنولوجيا

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن تقديم ورشة جديدة لتعليم لغة البايثون الخاصة بالبرمجة ومجال التكنولوجيا ولتدريب الشباب على كيفية الاستفادة منها في تطوير التطبيقات وحل المشكلات.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الاشتراك للتعلم لغة البايثون الخاصة بمجال البرمجة والتكنولوجيا.

تعلم لغة البايثون

سيعقد الوبينار حول بايثون وفرص التعلم والتطوير، وسيتم عرض موضوعات مثل أساسيات البرمجة باستخدام بايثون، تطبيقاتها في مشاريع الويب، وكيفية الاستفادة من مكتباتها المتعددة.

موعد الوبينار: السبت الموافق 12 أغسطس- الساعة 8 مساءً

وعلى الراغبين في التسجيل الدخول على هذا الرابط.

ويمكن الحضور «أون لاين» على برنامج ميكروسوفت تيمز من خلال الضغط على هذا الرابط.

تعليم البرمجة والتكنولوجيا

ويتم تقديم الوبينار لتعليم اللغة بشكل مجاني، وهو مقدم من وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في «الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية»، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر خلال مبادرة طور وغير.