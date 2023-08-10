أسعار رحلات رأس البر من وزارة الشباب والرياضة.. إليك الشروط

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنظيم رحلاتها ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، وأعلنت عن رحلات جديدة إلى رأس البر خلال الفترة من 6 سبتمبر المقبل حتى 10 من نفس الشهر.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل رحلات رأس البر، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».

رحلات إلى رأس البر

وذكرت صفحة وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل رحلات رأس البر، والتي تأتي كما يلي:

فتح باب الحجز لسكان محافظة أسوان بإجمالي 46 شابا وفتاة.

مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) عاما.

- قيمة الاشتراك 600 جنيه لكل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 10 سبتمبر.

كيفية الاشتراك في رحلات رأس البر

- وعلى الراغبين في السفر والاشتراك في الرحلات إلى رأس البر، يمكن الضغط على هذا الرابط، ثم التوجه من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.