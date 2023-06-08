رودينة وعمر الفائزان بالمسابقة العالمية للروبوت برومانيا: نحب البرمجة منذ الصغر

استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ثنائيا مصريا حصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للروبوت برومانيا.

تفاصيل مشاركة الفريق المصري بالمسابقة

وقال خالد محمد، مدرب البرمجة والمشرف على الفريق الفائز، إن المسابقة تحت رعاية وزارة التعليم في رومانيا، التي وجهت للفريق المشاركة في المسابقة، علما بأن الفريق كان معروفا نظرا لمشاركاته السابقة في المسابقات، ثم بعد ذلك جرى اختيار الأفراد الذين يمثلون مصر وتدريبهم.

وأضاف «محمد» أن عدد الفريق 5 طلاب سافر منهم 2 فقط إلى رومانيا هما رودينة فيصل الشناوي وعمر محمد سعد، موضحا أن الدول التي كانت تنافس مصر هي بولندا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليونان.

ولفتت رودينة فيصل الشناوي إلى أنه يتم تجميع الروبوت في البداية ثم يتم برمجته على المهمة المحددة، موضحة أن المهمة عبارة عن جعل الروبوت يسير على مسار معين ولا يخرج منه.

تعلم البرمجة منذ 10 أشهر

وأوضحت أنها تعلمت البرمجة منذ 10 أشهر، كما أنها تحب أن تلعب وتصنع الألعاب في الوقت ذاته.

وأشار عمر محمد سعد إلى أنه يحب البرمجة منذ الصغر، حيث كان يقرأ في الكتب والبحث عن طرق البرمجة، ما دفعه للمشاركة في المسابقات.