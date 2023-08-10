عاجل.. مفاجأة مدوية مدرب مانشستر سيتي السابق يدرب فريق بدوري المظاليم

أعلن نادي النجم المصري، الناشط في دوري الدرجة الرابعة، التعاقد مع الإنجليزي بيتر ريد، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق وأسطورة إنجلترا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

أسطورة إنجلترا يدرب في الدرجة الرابعة بمصر

وكتب الحساب الرسمي لنادي النجم المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رحبوا معنا، بالإنجليزي peter Reid مديرا فنيا لنادي النجم المصري للموسم الجديد، قادما من الدوري الإنجليزي الأقوي بالعالم والإعلان عن باقي أفراد الجهاز قريبًا».

خطوة جديدة لـ بيتر ريد ويعود بيتر ريد، إلى التدريب من جديد، بعد فترة كبيرة من الغياب إذ إن آخر محطاته التدريبية كانت عام 2014 في الدوري الهندي.

ودرب بيتر ريد، في أندية مانشستر سيتي، وسندرلاند ومنتخب إنجلترا تحت 21 وليدز يونايتد وكوفنتري سيتي ومنتخب تايلاند وبليموث أرجايل وأخيرا مومباي سيتي عام 2014 بالهند.

وينشط نادي النجم المصري، في دوري الدرجة الرابعة ويسعى إلى الصعود إلى الدرجة الأعلى في الموسم الجديد.